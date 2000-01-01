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Даже если вы никогда не думали о написании книги
Внутренний голос отговаривал от этой идеи. Они не верили, что у них получится.

«Написать книгу? Я же никогда не делал этого раньше? Да кто вообще захочет читать про мой опыт и интересы? И зачем мне это нужно?».

Но когда они впервые взяли в руки свою собственную напечатанную книгу, их восторгу не было предела.

Количество читателей и проданных экземпляров росло. Окружающие хвалили и восхищались. А внутренняя гордость за себя и свое произведение просто распирала.
Анна Измайлова
Бизнес-тренер, партнер компании Zest Leaders, экс-директор по маркетингу и продажам Стокгольмской школы экономики.

Книга «Я расту в цене. Личный бренд. Создаем и капитализируем».

Уже через месяц после выхода на складах осталось 500 экземпляров, и у Анны теперь есть планы на следующую книгу.
Зарина Асфари
Ее книга «Быть гением» основана на текстах, написанных от лица художников.

«Жизнь изменилась сильно. Изменился уровень узнаваемости. Я испытываю очень трепетные чувства, когда подписываю свои книги».

Книга помогает Зарине привлекать больше читателей в ее блог на «Яндекс.Дзене».
Искусствовед
Ирина Рубачёва
Работала с известными брендами – сетью отелей «Ибис Хилтон Новотель», компанией «Мосэнерго», проектировала фудкорты в аэропортах Домодедово и Шереметьево, в автосалонах «БМВ», «Автодом».

Профессиональный опыт стал основой для книги «Почему открываются/закрываются рестораны?».

С момента выхода книга Ирины стала бестселлером на Ozon, потом хитом продаж в издательской группе «Ресторанные ведомости» и на отраслевых мероприятиях.

О ней говорили на радио «Медиаметрикс» и написали несколько деловых изданий. Совсем недавно ее номинировали на премию «Деловая книга года».
И еще более 300 авторов, получивших мою методику и рабочий АЛГОРИТМ написания бестселлера.
Авторы, у которых
получилось сразу, с первой книги
Ищу будущих звезд!
Вы готовы?
Я помогла более 300 авторам написать и издать книгу. Многие произведения стали бестселлерами, а их авторы — настоящими звездами в своих сферах.

Поэтому и провожу эту онлайн-встречу, чтобы познакомиться с новыми людьми, которые имеют опыт в своем деле (даже небольшой), чтобы передать дорожную карту создания книги.

Даже если вы никогда не думали об этом и сама мысль «Я написал книгу» кажется вам чем-то из разряда фантастики.

Поверьте, все не так сложно!
Бесконечная радость
А теперь представьте, что вы все-таки решились, написали и издали свою книгу. Вы держите в руках свое произведение. Что вы будете чувствовать при этом и какие результаты получите бонусом?
Возможно, именно ваша книга станет бестселлером и завоюет сердца миллионов людей.
Гордость за себя и свое творение
Ваши близкие будут восхищаться вами и вашим новым достижением.
Ваш авторитет станет весомее в профессиональной среде.
К вам начнет обращаться еще больше клиентов.
Вы начнете получать доход с продаж своей книги, причем автоматически.
Вы хотели бы круто изменить свою жизнь в 2020 году, реализовать творческий потенциал, получить признание близких и тысяч других людей?
Но противный голосок нашептывает в голове: «О чем ты вообще говоришь? Это все несбыточные мечты».
Возможно, вы и хотите написать свою книгу, но
Существует методика, благодаря которой уже появилось более 300 бестселлеров.
Эта методика доступна для всех. Хотите получить ее? Читайте дальше.
Вы не знаете, как выбрать правильную тему?
Не верите в себя и свой творческий потенциал?
Вы считаете, что у вас слишком мало времени для такого проекта?
Прошлый неудачный опыт давит и не дает раскрыться?
Запишитесь на бесплатный вебинар, который проведёт Ирина Гусинская — зам. главного редактора «Альпины Паблишер». В течение двух часов вас ждет много интересного:
Методика работы, которая привела к появлению на свет более 300 бестселлеров.

Почему текущий кризис — это идеальный момент, чтобы написать книгу?

Как понять, «зайдет» ли ваша тема?

Разберем авторскую ФОРМУЛУ создания бестселлера (тяжело поверить, но она существует).
Покажем на реальных примерах, какие преимущества дает собственная книга конкретно в вашем случае.

Почему издатель отвергает 98 % рукописей и как попасть в 2% тех, чьи тексты одобряют?

Как быстро систематизировать знания и идеи и превратить их в готовый текст, даже если у вас нет времени?
ЗАПИСАТЬСЯ
На вебинаре вы получите авторскую ФОРМУЛУ написания бестселлера и сможете избежать грубых ошибок, которые допускают 98 % авторов.
Вы поймете, что написание книги — это увлекательный творческий процесс, который доставляет радость и удовольствие.
Отзывы
Спикер вебинара
  • Зам. главного редактора издательства «Альпина Паблишер».
  • 16 лет опыта работы в шести редакциях.
  • 150+ книг отредактировала собственноручно.
  • 250+ книг вела как ответственный редактор.
  • 100+ книг инициировала и/или спродюсировала, в том числе книги — лауреаты премий «Просветитель», Ozon и т. п.
  • Дважды номинант премии «Ревизор» как профессионал года по версии журнала «Книжная индустрия».
  • Публикуется в Harvard Business Review Russia, The Bookseller, журнале Международной ассоциации издателей, Womenbz, «Альпине.Медиа», на портале «Теории и практики» и т. п.
Ирина Гусинская,
зам. главного редактора «Альпины Паблишер»
Благодаря техникам Ирины Гусинской и ее 16-летнему редакторскому опыту свет увидели такие бестселлеры
Для кого этот вебинар?
(Коуч, психолог, преподаватель, консультант и т. д.)

Поймете, как повысить свою узнаваемость как эксперта, продвинуть личный бренд и увеличить стоимость ваших услуг.

Книга — ваше конкурентное преимущество и инструмент повышения статуса.
Частный специалист
(Юрист, врач, ученый, маркетолог и т. д.)

Будете знать, как делиться своими знаниями, идеями и мыслями с широкой публикой.

Книга — отличный способ самореализации, а также возможность повлиять на судьбы людей и оставить свой след в истории.
Эксперт своего дела
Выясните, как увеличить приток клиентов, повысить эффективность вашей рекламы и ценность вашего продукта/услуги.

Книга — сильнейший инструмент продвижения.
Предприниматель
Хочу поделиться своим рецептом счастливой жизни в любом возрасте и при любых жизненных обстоятельствах.
Обычный человек
Я знаю:

Как вырастить и воспитать ребенка-лидера.

Как быть родителем особенного ребенка.

Как совмещать самореализацию, семью и детей.

Психологию общения с детьми после развода.

И многое другое.
Мама, папа
У меня много увлечений, люблю путешествовать и узнавать все новое. Люблю жизнь и хочу показать другим людям, как важно радоваться каждому моменту.
Многогранный человек
  • Эксперты и продюсеры экспертов,
  • юристы, финансисты, бухгалтеры,
  • стилисты и мастера индустрии красоты,
  • психологи, коучи, врачи,
  • блогеры и лидеры мнений
и ЛЮБОЙ человек, обладающий интересным жизненным опытом!
  • Таргетологи и SMM-специалисты,
  • маркетологи и специалисты продвижения,
  • эксперты по питанию, ЗОЖ и фитнесу,
  • фотографы, художники, дизайнер
  • Копирайтеры, авторы и переводчики,
  • фрилансеры и «вольные стрелки»,
  • бизнес-тренеры и консультанты,
  • астрологи, тарологи, эзотерики,
  • ученые, врачи, профессора
Участие в вебинаре бесплатное.
Кроме того, после регистрации вы получите в качестве бонуса три PDF-файла.
«Краткое описание
самых интересных методов
генерации идей»
«Поиск темы для книги»
«7 шагов, которые отделяют вас от того, чтобы написать и издать свою книгу»
Все, что вы узнаете на вебинаре, уже помогло сотням авторов написать и издать свои книги
Вот что отмечают участники вебинара:
«Поняла, что мне есть чем поделиться с другими людьми через свою книгу».

«Понял, как избежать самых распространенных ошибок при написании книги».

«Избавилась от страхов, поверила в себя и свои силы. Почувствовала, что смогу написать и издать свое произведение».

«Получил мотивацию к действиям. Решил реализовать идеи, связанные с написанием книги, которые появились еще несколько лет назад».
Остались сомнения? Читайте отзывы и узнайте, что люди говорят про Ирину Гусинскую и ее экспертность.
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