Внутренний голос отговаривал от этой идеи. Они не верили, что у них получится.



«Написать книгу? Я же никогда не делал этого раньше? Да кто вообще захочет читать про мой опыт и интересы? И зачем мне это нужно?».



Но когда они впервые взяли в руки свою собственную напечатанную книгу, их восторгу не было предела.



Количество читателей и проданных экземпляров росло. Окружающие хвалили и восхищались. А внутренняя гордость за себя и свое произведение просто распирала.



Анна Измайлова

Бизнес-тренер, партнер компании Zest Leaders, экс-директор по маркетингу и продажам Стокгольмской школы экономики.



Книга «Я расту в цене. Личный бренд. Создаем и капитализируем».



Уже через месяц после выхода на складах осталось 500 экземпляров, и у Анны теперь есть планы на следующую книгу.



Зарина Асфари

Ее книга «Быть гением» основана на текстах, написанных от лица художников.



«Жизнь изменилась сильно. Изменился уровень узнаваемости. Я испытываю очень трепетные чувства, когда подписываю свои книги».



Книга помогает Зарине привлекать больше читателей в ее блог на «Яндекс.Дзене».



Искусствовед

Ирина Рубачёва

Работала с известными брендами – сетью отелей «Ибис Хилтон Новотель», компанией «Мосэнерго», проектировала фудкорты в аэропортах Домодедово и Шереметьево, в автосалонах «БМВ», «Автодом».



Профессиональный опыт стал основой для книги «Почему открываются/закрываются рестораны?».



С момента выхода книга Ирины стала бестселлером на Ozon, потом хитом продаж в издательской группе «Ресторанные ведомости» и на отраслевых мероприятиях.



О ней говорили на радио «Медиаметрикс» и написали несколько деловых изданий. Совсем недавно ее номинировали на премию «Деловая книга года».



И еще более 300 авторов, получивших мою методику и рабочий АЛГОРИТМ написания бестселлера.