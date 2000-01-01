На вебинаре вы получите авторскую ФОРМУЛУ написания бестселлера и сможете избежать грубых ошибок, которые допускают 98 % авторов.
Вы поймете, что написание книги — это увлекательный творческий процесс, который доставляет радость и удовольствие.
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Спикер вебинара
Зам. главного редактора издательства «Альпина Паблишер».
16 лет опыта работы в шести редакциях.
150+ книг отредактировала собственноручно.
250+ книг вела как ответственный редактор.
100+ книг инициировала и/или спродюсировала, в том числе книги — лауреаты премий «Просветитель», Ozon и т. п.
Дважды номинант премии «Ревизор» как профессионал года по версии журнала «Книжная индустрия».
Публикуется в Harvard Business Review Russia, The Bookseller, журнале Международной ассоциации издателей, Womenbz, «Альпине.Медиа», на портале «Теории и практики» и т. п.
Ирина Гусинская,
зам. главного редактора «Альпины Паблишер»
Благодаря техникам Ирины Гусинской и ее 16-летнему редакторскому опыту свет увидели такие бестселлеры
Для кого этот вебинар?
(Коуч, психолог, преподаватель, консультант и т. д.)
Поймете, как повысить свою узнаваемость как эксперта, продвинуть личный бренд и увеличить стоимость ваших услуг.
Книга — ваше конкурентное преимущество и инструмент повышения статуса.
Частный специалист
(Юрист, врач, ученый, маркетолог и т. д.)
Будете знать, как делиться своими знаниями, идеями и мыслями с широкой публикой.
Книга — отличный способ самореализации, а также возможность повлиять на судьбы людей и оставить свой след в истории.
Эксперт своего дела
Выясните, как увеличить приток клиентов, повысить эффективность вашей рекламы и ценность вашего продукта/услуги.
Книга — сильнейший инструмент продвижения.
Предприниматель
Хочу поделиться своим рецептом счастливой жизни в любом возрасте и при любых жизненных обстоятельствах.
Обычный человек
Я знаю: — Как вырастить и воспитать ребенка-лидера. — Как быть родителем особенного ребенка. — Как совмещать самореализацию, семью и детей. — Психологию общения с детьми после развода. — И многое другое.
Мама, папа
У меня много увлечений, люблю путешествовать и узнавать все новое. Люблю жизнь и хочу показать другим людям, как важно радоваться каждому моменту.
Многогранный человек
Эксперты и продюсеры экспертов,
юристы, финансисты, бухгалтеры,
стилисты и мастера индустрии красоты,
психологи, коучи, врачи,
блогеры и лидеры мнений
и ЛЮБОЙ человек, обладающий интересным жизненным опытом!
Таргетологи и SMM-специалисты,
маркетологи и специалисты продвижения,
эксперты по питанию, ЗОЖ и фитнесу,
фотографы, художники, дизайнер
Копирайтеры, авторы и переводчики,
фрилансеры и «вольные стрелки»,
бизнес-тренеры и консультанты,
астрологи, тарологи, эзотерики,
ученые, врачи, профессора
Участие в вебинаре бесплатное.
Кроме того, после регистрации вы получите в качестве бонуса три PDF-файла.
«Краткое описание самых интересных методов генерации идей»
«Поиск темы для книги»
«7 шагов, которые отделяют вас от того, чтобы написать и издать свою книгу»
Все, что вы узнаете на вебинаре, уже помогло сотням авторов написать и издать свои книги
Вот что отмечают участники вебинара:
«Поняла, что мне есть чем поделиться с другими людьми через свою книгу».
«Понял, как избежать самых распространенных ошибок при написании книги».
«Избавилась от страхов, поверила в себя и свои силы. Почувствовала, что смогу написать и издать свое произведение».
«Получил мотивацию к действиям. Решил реализовать идеи, связанные с написанием книги, которые появились еще несколько лет назад».
Остались сомнения? Читайте отзывы и узнайте, что люди говорят про Ирину Гусинскую и ее экспертность.
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